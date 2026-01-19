FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Trevisani: “Pio-La meglio della Thu-La? Questo non lo so, ma di sicuro so che…”

ultimora

Trevisani: “Pio-La meglio della Thu-La? Questo non lo so, ma di sicuro so che…”

Trevisani: “Pio-La meglio della Thu-La? Questo non lo so, ma di sicuro so che…” - immagine 1
Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro l'Udinese
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro l'Udinese: "Diciamo sempre che non vince le partite sporche e in sofferenza, invece le vince: è fondamentale per vincere lo scudetto.

Trevisani: “Pio-La meglio della Thu-La? Questo non lo so, ma di sicuro so che…”- immagine 2
Getty Images

E lanciamo la Pio-La: se è meglio della Thu-La non lo so, ma so che Lautaro vicino a Pio Esposito ci sta benissimo: ha cominciato a girare per il campo, viene incontro, raccorda e avere quella statua di giocatore che fa sponde, ripulisce e gli fa tanti assist, a lui fa molto comodo.

Leggi anche
Pressing, scontro Sabatini-Trevisani: “Non è Miss Italia, parla per te! A che titolo...
Giornale – Non è vero che Lautaro non segni nelle grandi partite. C’è stato un tempo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA