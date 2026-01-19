Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro l'Udinese: "Diciamo sempre che non vince le partite sporche e in sofferenza, invece le vince: è fondamentale per vincere lo scudetto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Trevisani: “Pio-La meglio della Thu-La? Questo non lo so, ma di sicuro so che…”
ultimora
Trevisani: “Pio-La meglio della Thu-La? Questo non lo so, ma di sicuro so che…”
Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro l'Udinese
E lanciamo la Pio-La: se è meglio della Thu-La non lo so, ma so che Lautaro vicino a Pio Esposito ci sta benissimo: ha cominciato a girare per il campo, viene incontro, raccorda e avere quella statua di giocatore che fa sponde, ripulisce e gli fa tanti assist, a lui fa molto comodo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA