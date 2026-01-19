Riccardo Trevisani , giornalista, intervenuto al tavolo di Pressing, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro l'Udinese: "Diciamo sempre che non vince le partite sporche e in sofferenza, invece le vince: è fondamentale per vincere lo scudetto.

E lanciamo la Pio-La: se è meglio della Thu-La non lo so, ma so che Lautaro vicino a Pio Esposito ci sta benissimo: ha cominciato a girare per il campo, viene incontro, raccorda e avere quella statua di giocatore che fa sponde, ripulisce e gli fa tanti assist, a lui fa molto comodo.