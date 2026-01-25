Serse Cosmi, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha parlato del percorso fatto finora dall'Inter di Cristian Chivu tra campionato e Champions League. Qui le sue considerazioni:
Cosmi: “Inter in Serie A sta dimostrando ottimo passo. Il paragone con la Champions…”
Il pensiero dell'ex allenatore a proposito dei nerazzurri di Chivu primi con un passo importante in campionato finora
"Le sconfitte in Champions League sono diverse tra loro. Quella con l'Atletico Madrid non è stata meritatissima, con il Liverpool anche meno dell'Arsenal. Le sconfitte in Serie A rimediate all'andata erano eccessive, ma sono arrivati poi risultati incredibili. Si fa spesso il paragone tra ciò che propone in campionato e in Champions League, io credo però che ci siano anche altre motivazioni. L'Inter in Serie A sta dimostrando di avere un bel passo"
