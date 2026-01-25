FC Inter 1908
Nel match delle 12.30 la Cremonese ha perso 1-0 Sassuolo. Nella prossima sfida contro l’Inter Nicola perde due titolari
Nel primo tempo il tecnico dei grigiorossi é stato costretto a cambiare il centrocampista Collocolo per infortunio. Condizioni da valutare in vista della gara di domenica contro l’Inter, dove sarà sicuramente assente l’esterno Barbieri che, da diffidato, ha rimediato un cartellino giallo contro il Sassuolo.

