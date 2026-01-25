Nel match delle 12.30 la Cremonese ha perso 1-0 Sassuolo. Nella prossima sfida contro l’Inter Nicola perde due titolari.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cremonese, giallo per Barbieri: salta l’Inter. Nicola perde anche una pedina a centrocampo
ultimora
Cremonese, giallo per Barbieri: salta l’Inter. Nicola perde anche una pedina a centrocampo
Nel match delle 12.30 la Cremonese ha perso 1-0 Sassuolo. Nella prossima sfida contro l’Inter Nicola perde due titolari
Nel primo tempo il tecnico dei grigiorossi é stato costretto a cambiare il centrocampista Collocolo per infortunio. Condizioni da valutare in vista della gara di domenica contro l’Inter, dove sarà sicuramente assente l’esterno Barbieri che, da diffidato, ha rimediato un cartellino giallo contro il Sassuolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA