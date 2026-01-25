FC Inter 1908
Vernazza (GdS): “Scontri diretti per rivali Inter? Un solo risultato da temere”

Inter Chivu
Il pensiero del giornalista a proposito delle gare che attendono le due rivali dei nerazzurri di Chivu
Daniele Vitiello
Sebastiano Vernazza, firma della Gazzetta dello Sport, si è proiettato verso Juventus-Napoli e Roma-Milan nell'ottica dell'Inter. I nerazzurri contano di conquistare punti importanti dagli scontri diretti delle loro rivali. Qui il pensiero del giornalista:

"Il doppio incrocio tra quattro squadre delle prime cinque/sei significa che la prima in assoluto, la capolista Inter, fresca del 6-2 sul Pisa, stanotte avrà guadagnato punti su qualche inseguitore. La classifica in cima si allungherà. L’Inter deve temere un risultato, il successo del Milan all’Olimpico. In quel caso, continuerebbe ad avere alle costole gli “allegriani”, a meno tre, e il suo tentativo di fuga verrebbe frustrato. Vincendo a Torino, il Napoli risalirebbe a meno sei, ma sei punti di distacco rappresentano un discreto solco".

