FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cosmi: “Inter? Un gesto di tutti sul gol di Lautaro è stato importante”

ultimora

Cosmi: “Inter? Un gesto di tutti sul gol di Lautaro è stato importante”

Cosmi: “Inter? Un gesto di tutti sul gol di Lautaro è stato importante” - immagine 1
Le parole del noto allenatore a proposito dei nerazzurri momentaneamente primi in classifica
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Serse Cosmi, presente negli studi di Sport Mediaset, ha commentato l'exploit dell'Inter con il Como e il primato raggiunto momentaneamente dalla squadra di Cristian Chivu. Queste le parole del noto allenatore e opinionista:

Inter Chivu
Getty Images

"Qualche piccolo passo a vuoto ha fatto pensare che non fosse così continua, ma ultimamente ha cambiato ritmo. Quando gioca a certi livelli, in questo campionato solo il Napoli può competere con loro. Sul gol di Lautaro ho visto che i giocatori sono andati tutti da Luis Henrique ad abbracciarlo: evidentemente hanno capito il momento importante per il giocatore".

Leggi anche
Marchisio: “Inter, rosa più forte. Chivu, ecco perché bisogna dargli merito....
Stramaccioni: “Chivu ha mandato in tilt il Como con il terzo uomo. Fabregas avrebbe chiamato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA