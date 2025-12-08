Cosmi: “Inter? Un gesto di tutti sul gol di Lautaro è stato importante”

Serse Cosmi, presente negli studi di Sport Mediaset, ha commentato l'exploit dell'Inter con il Como e il primato raggiunto momentaneamente dalla squadra di Cristian Chivu. Queste le parole del noto allenatore e opinionista:

"Qualche piccolo passo a vuoto ha fatto pensare che non fosse così continua, ma ultimamente ha cambiato ritmo. Quando gioca a certi livelli, in questo campionato solo il Napoli può competere con loro. Sul gol di Lautaro ho visto che i giocatori sono andati tutti da Luis Henrique ad abbracciarlo: evidentemente hanno capito il momento importante per il giocatore".