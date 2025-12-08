C'era anche Andrea Stramaccioni negli studi di DAZN quando Andrea Marinozzi ha parlato di una mossa particolare di Chivu che si è vista subito nella gara col Como, pressare con un uomo in più. L'ex allenatore nerazzurro, a proposito di questo ha detto: «È il cambiamento del ruolo del portiere nel calcio moderno. Ci sono due tipi di portieri, quelli che sono prevalentemente forti nei pali e quelli bravi con i piedi. Sarebbe giusto avere entrambi le caratteristiche, ma ce ne sono alcuni che sono più bravi in una cosa e altri nell'altra».
Stramaccioni: “Chivu ha mandato in tilt il Como con il terzo uomo. Fabregas avrebbe chiamato time out”
L'ex allenatore nerazzurro ha parlato su DAZN di una delle mosse del mister che si è vista sin dai primi minuti nella gara contro la formazione lariana
«Per pressare, quando ci sono portieri come Butes del Como, bisogna cominciare a rischiare alzando un giocatore in più. Il Como va in tilt. Se Fabregas avesse potuto richiamare un time-out per riorganizzare l'avrebbe fatto perché è una novità assoluta questa che ha creato grandi problemi al Como», ha aggiunto l'ex tecnico nerazzurro.
