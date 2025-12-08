C'era anche Andrea Stramaccioni negli studi di DAZN quando Andrea Marinozzi ha parlato di una mossa particolare di Chivu che si è vista subito nella gara col Como, pressare con un uomo in più. L'ex allenatore nerazzurro, a proposito di questo ha detto: «È il cambiamento del ruolo del portiere nel calcio moderno. Ci sono due tipi di portieri, quelli che sono prevalentemente forti nei pali e quelli bravi con i piedi. Sarebbe giusto avere entrambi le caratteristiche, ma ce ne sono alcuni che sono più bravi in una cosa e altri nell'altra».