Claudio Marchisio, ospite di DAZN nel programma condotto da Diletta Leotta 'Fuoriclasse', ha parlato anche dell'Inter all'indomani dalla vittoria sul Como: «Ha la rosa con più qualità ed è sempre stata la più forte negli ultimi anni».
Marchisio: “Inter, rosa più forte. Chivu, ecco perché bisogna dargli merito. Calhanoglu…”
«Bisogna dare merito a Chivu. Ha ereditato una situazione in cui Inzaghi aveva fatto bene per anni, una squadra che si diceva stava invecchiando e che invece sta mantenendo identità e qualità e con il Como ha fatto la differenza, contro una squadra come il Como, che sta facendo bene, l'Inter si mostra una grande squadra vincendo con qualità e personalità. Calhanoglu? È stato bravo nel cambio da Milan a Inter. Ha avuto una maturità importante, la qualità ce l'ha sempre avuta, ha cambiato ruolo ed è diventato tra i più bravi d'Europa, assolutamente», ha detto l'ex giocatore bianconero.
«Se mi aspettavo un Chivu così incisivo e in sintonia con lo spogliatoio? Per questo gli do dei meriti, non era semplice. Conosce bene l'ambiente, ha vinto tanto all'Inter, ma non aveva tanta esperienza e soprattutto in un cambio così importante, dopo Inzaghi, non mi aspettavo un impatto così forte. Il coraggio nel pressing è legato alla qualità, ci vuole anche per pressare e non solo per uscire dal pressing. Serve la base, Chivu può farlo perché l'Inter ha la rosa più forte che c'è in Italia. Si prova a cercare la freschezza dei propri giocatori anche facendo qualcosa di diverso. A volte va bene a volte male», ha aggiunto Marchisio.
