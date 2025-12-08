«Bisogna dare merito a Chivu. Ha ereditato una situazione in cui Inzaghi aveva fatto bene per anni, una squadra che si diceva stava invecchiando e che invece sta mantenendo identità e qualità e con il Como ha fatto la differenza, contro una squadra come il Como, che sta facendo bene, l'Inter si mostra una grande squadra vincendo con qualità e personalità. Calhanoglu? È stato bravo nel cambio da Milan a Inter. Ha avuto una maturità importante, la qualità ce l'ha sempre avuta, ha cambiato ruolo ed è diventato tra i più bravi d'Europa, assolutamente», ha detto l'ex giocatore bianconero.