FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Marchisio: “Inter, rosa più forte. Chivu, ecco perché bisogna dargli merito. Calhanoglu…”

ultimora

Marchisio: “Inter, rosa più forte. Chivu, ecco perché bisogna dargli merito. Calhanoglu…”

Marchisio: “Inter, rosa più forte. Chivu, ecco perché bisogna dargli merito. Calhanoglu…” - immagine 1
L'ex giocatore della Juventus ha parlato dell'Inter e della vittoria sul Como soffermandosi in particolare sul lavoro dell'allenatore nerazzurro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Claudio Marchisio, ospite di DAZN nel programma condotto da Diletta Leotta 'Fuoriclasse', ha parlato anche dell'Inter all'indomani dalla vittoria sul Como: «Ha la rosa con più qualità ed è sempre stata la più forte negli ultimi anni».

Marchisio: “Inter, rosa più forte. Chivu, ecco perché bisogna dargli merito. Calhanoglu…”- immagine 2

«Bisogna dare merito a Chivu. Ha ereditato una situazione in cui Inzaghi aveva fatto bene per anni, una squadra che si diceva stava invecchiando e che invece sta mantenendo identità e qualità e con il Como ha fatto la differenza, contro una squadra come il Como, che sta facendo bene, l'Inter si mostra una grande squadra vincendo con qualità e personalità. Calhanoglu? È stato bravo nel cambio da Milan a Inter. Ha avuto una maturità importante, la qualità ce l'ha sempre avuta, ha cambiato ruolo ed è diventato tra i più bravi d'Europa, assolutamente», ha detto l'ex giocatore bianconero.

Marchisio: “Inter, rosa più forte. Chivu, ecco perché bisogna dargli merito. Calhanoglu…”- immagine 3

«Se mi aspettavo un Chivu così incisivo e in sintonia con lo spogliatoio? Per questo gli do dei meriti, non era semplice. Conosce bene l'ambiente, ha vinto tanto all'Inter, ma non aveva tanta esperienza e soprattutto in un cambio così importante, dopo Inzaghi, non mi aspettavo un impatto così forte. Il coraggio nel pressing è legato alla qualità, ci vuole anche per pressare e non solo per uscire dal pressing. Serve la base, Chivu può farlo perché l'Inter ha la rosa più forte che c'è in Italia. Si prova a cercare la freschezza dei propri giocatori anche facendo qualcosa di diverso. A volte va bene a volte male», ha aggiunto Marchisio.

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Stramaccioni: “Chivu ha mandato in tilt il Como con il terzo uomo. Fabregas avrebbe chiamato...
Marinozzi: “Chivu contro il Como ha messo in campo la mossa del futuro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA