Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A Rds, Serse Cosmi ha parlato dell'inattesa sconfitta della Juve allo Stadium per mano dell'Udinese. "Non è finita ma è parecchio compromessa la situazione della Juventus. Anzi, aggiungerei che la Juventus da adesso deve guardarsi dietro. Non per la qualificazione in Champions League ma deve guardarsi dal Milan, che adesso può diventare quella che può infastidire l’Inter per lo scudetto".