Assieme a Cosmi dovrebbe arrivare alla Salernitana un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano: si tratta di Giuseppe Scurto, ex calciatore che dovrebbe ricoprire il ruolo di vice allenatore. La Salernitana è terza in classifica ma ha un distacco di 14 punti dal Benevento, capolista del girone. Cosmi dovrà provare a risollevare la formazione campana che, come ha evidenziato anche il direttore sportivo Daniele Faggiano, ora dovrà cercare di giocarsi le chance promozione passando per i play-off.
© RIPRODUZIONE RISERVATA