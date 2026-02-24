Il tecnico umbro, 68 anni, e un passato in Serie A, è stato scelto dalla Salernitana, club che milita nel girone C

Il tecnico umbro, 68 anni, e un passato in serie A con Perugia e Udinese tra le altre, è stato scelto dalla Salernitana, club che milita nel girone C, per raccogliere l'eredità di Giuseppe Raffaele, esonerato nel pomeriggio dopo la sconfitta interna contro il Monopoli.