Alessandro Cosattini Redattore 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 23:03)

Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport verso la sfida col Bodo/Glimt di domani:

“Rimonta Inter col Bodo? C’erano meno occasioni ai miei tempi di far gol, oggi è più facile ora per me, ci sono più occasioni. L’Inter gioca bene, la squadra fa il gioco e la partita, produce tanto. Non sempre le sfrutta, ma domani l’Inter deve fare la gara. Come ha detto Chivu, lui vede tutti i giorni la squadra: si sta parlando tanto delle italiane in Champions, ma le gare di ritorno sono da giocare…

Chivu l’ho avuto come compagno, come calciatore era un’altra vita. Io per 4 anni ho fatto politica, poi sono tornato a fare qualcosa col calcio.

Soprannome El Jardinero? Mai fatto il giardiniere, è nato in Argentina, il primo gol è stato alla Bombonera contro il Boca Juniores, nessuno capiva chi fossi, tutti se lo chiedevano. Ero al Banfield con Zanetti io. Un giornalista seguiva gli allenamenti e mi ha dato quel soprannome, perché mi ha visto giocare su un tagliaerba”.