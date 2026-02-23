A Pressing si è parlato del momento della Juventus che arriva dall'eliminazione in Coppa Italia , poi un pari con la Lazio e le sconfitte contro Inter, Galatasaray e Como. Dopo la partita di ritorno dei play-off di Champions contro i turchi, la squadra di Spalletti dovrà affrontare la Roma , diretta concorrente per i primi 4 posti. Riccardo Trevisani ha parlato proprio del calendario bianconero con quello che sembra un riferimento a Conte che spesso ha parlato del calendario del suo Napoli.

«Se qualsiasi altra squadra avesse avuto il calendario della Juventus, qualsiasi altro allenatore al posto di Spalletti avrebbe fatto fare un'interrogazione parlamentare. La Juve ha giocato con Inter, Galatasaray, con il Como, giocherà ancora con il Galatasaray e poi con la Roma. In 14 giorni si gioca la stagione con tutte squadre forti, un calendario inguardabile, che poi ci sono stati anche infortuni e squalifiche. Ma un calendario così non ce l'ha avuto nessuno. Ho sentito lamentele di calendario per cose meno pesanti di questa», ha sottolineato il giornalista.