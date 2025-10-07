Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero. Queste le sue considerazioni sugli azzurri e sul campionato in generale: "Col Genoa si è visto un Napoli a due facce, un Napoli che non può fare a meno di Spinazzola che sta spostando gli equilibri, e io penso che quando hai un giocatore come De Bruyne devi giocare anche in funzione di De Bruyne per averlo nella miglior condizione possibile. Lo scorso anno l’Inter non aveva le alternative davanti, ora invece si. Io in alternativa al Napoli però metto il Milan fino alla fine perché ha una buonissima squadra ed ha un allenatore abituato a fare quello”.