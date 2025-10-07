Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero. Queste le sue considerazioni sugli azzurri e sul campionato in generale: "Col Genoa si è visto un Napoli a due facce, un Napoli che non può fare a meno di Spinazzola che sta spostando gli equilibri, e io penso che quando hai un giocatore come De Bruyne devi giocare anche in funzione di De Bruyne per averlo nella miglior condizione possibile. Lo scorso anno l’Inter non aveva le alternative davanti, ora invece si. Io in alternativa al Napoli però metto il Milan fino alla fine perché ha una buonissima squadra ed ha un allenatore abituato a fare quello”.
Il pensiero dell'ex attaccante a proposito delle principali candidate al tricolore e sui nerazzurri ora con Chivu in panchina
Lukaku o Hojlund? “Per me a parità di condizione con allenatore Antonio Conte gioca Lukaku. Hojlund?Se gioca con continuità anche quando torna Lukaku e per Lukaku bisogna vedere le condizioni visto che è un infortunio importante, per me Hojlund se la può giocare per vincere la classifica. Secondo me lui è un attaccante fortissimo. E’ un attaccante vecchia maniera che predilige la profondità e con De Bruyne vuol dire partire già con 6-7 gol in più. Leao? In questo momento abbassa le chance del Milan. E’ forte come pochi ma quest’anno non ha fatto mai quello step decisivo”.
