Siani: “Qualcuno ricorda una sola intervista di Inzaghi? Chivu comunicatore è…”

Il giornalista, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato anche del lato comunicativo del tecnico dell'Inter Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Fernando Siani, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato anche del lato comunicativo del tecnico dell'Inter Chivu:

"A me anche il Chivu comunicatore non dispiace affatto, adoro gli allenatori che non fanno 0-0. Inzaghi andava in quella direzione, detto che poi il campo parlava ed è stata un'Inter meravigliosa. Dal punto di vista delle interviste non credo che ce ne ricordiamo nemmeno una di Inzaghi". 

