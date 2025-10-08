Siani: “Qualcuno ricorda una sola intervista di Inzaghi? Chivu comunicatore è…”

Il giornalista Fernando Siani, durante il podcast Fontana di Trevi, ha parlato anche del lato comunicativo del tecnico dell'Inter Chivu:
"A me anche il Chivu comunicatore non dispiace affatto, adoro gli allenatori che non fanno 0-0. Inzaghi andava in quella direzione, detto che poi il campo parlava ed è stata un'Inter meravigliosa. Dal punto di vista delle interviste non credo che ce ne ricordiamo nemmeno una di Inzaghi".
