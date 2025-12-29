Al termine di Atalanta-Inter, dagli studi di Sky Sport Billy Costacurta ha commentato la gara dei nerazzurri e ha elogiato il difensore

Gianni Pampinella Redattore 29 dicembre 2026 (modifica il 29 dicembre 2026 | 15:46)

Al termine di Atalanta-Inter, dagli studi di Sky Sport Billy Costacurta ha commentato l'importante vittoria della squadra di Chivu. L'ex difensore ha sottolineato la grande prestazione di Manuel Akanji. Il difensore svizzero è stato uno dei migliori in campo per i nerazzurri.

Per Costacurta il rendimento del giocatore non è una sorpresa. "Akanji? Non è una sorpresa, credo sia il difensore più positivo dell'Inter, dà molta sicurezza. Credo che dia sicurezza a tutti quelli che ha intorno, dove lo metti metti funziona bene, è veramente un grande acquisto".