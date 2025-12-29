FC Inter 1908
Esposito e Lautaro come Dustin e Steve in Stranger Things: “Se tu muori, io muoio”

I due attaccanti nerazzurri sono stati paragonati ai due personaggi della popolarissima serie tv targata Netflix
Fabio Alampi Redattore 

Assist di Esposito, gol di Lautaro: l'Inter batte l'Atalanta e chiude il 2025 in testa alla classifica di Serie A grazie alla combinazione dei suoi due attaccanti.

Un feeling, quello tra il capitano e il giovane emergente, che si sta fortificando sempre di più. I nerazzurri hanno giocato su questo legame, paragonandolo a quello tra Dustin e Steve, due dei personaggi più amati e popolari di "Stranger Things", la serie tv targata Netflix che in questi giorni sta spopolando in tutto il mondo, citando l'ormai celebre frase "se tu muori, io muoio".

