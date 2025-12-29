La vittoria contro l'Atalanta è un segnale importante. L'Inter risponde a Juve, Milan e Napoli e torna in testa alla classifica. Era la miglior risposta possibile alla luce della delusione della Supercoppa. La mano di Chivu è sempre più chiara, da quando c'è il tecnico in panchina l'Inter è più aggressiva e verticale. Su X Fabio Ravezzani fa un confronto tra l'Inter del tecnico rumeno e quella di Inzaghi.