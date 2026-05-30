Costacurta svela: “La notte prima di affrontare Ronaldo il Fenomeno ho…”

Prima della finale di Champions League tra PSG e Arsenal, l’ex difensore Billy Costacurta ha svelato un interessante aneddoto

In studio a Sky Sport prima della finale di Champions League tra PSG e Arsenal, l’ex difensore Billy Costacurta ha svelato un interessante aneddoto.

Non penso che i difensori dell’Arsenal abbiano dormito come al solito visto chi avranno di fronte l’attacco del PSG”, le parole dell’ex difensore del Milan, che ha affrontato Ronaldo nei derby di Milano.