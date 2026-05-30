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fcinter1908 ultimora Costacurta svela: “La notte prima di affrontare Ronaldo il Fenomeno ho…”
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Costacurta svela: “La notte prima di affrontare Ronaldo il Fenomeno ho…”
Prima della finale di Champions League tra PSG e Arsenal, l’ex difensore Billy Costacurta ha svelato un interessante aneddoto
In studio a Sky Sport prima della finale di Champions League tra PSG e Arsenal, l’ex difensore Billy Costacurta ha svelato un interessante aneddoto.
“Quando sapevo che il giorno dopo affrontavo Ronaldo il Fenomeno, dormivo un pochino peggio rispetto alle altre notti.
Non penso che i difensori dell’Arsenal abbiano dormito come al solito visto chi avranno di fronte l’attacco del PSG”, le parole dell’ex difensore del Milan, che ha affrontato Ronaldo nei derby di Milano.
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