In un orario insolito (18:00) Psg e Arsenal scenderanno in campo nella finale di Champions League. I francesi vogliono centrare per il secondo anno consecutivo la coppa dalle grandi orecchie, mentre i Gunners vogliono fare la storia vincendo la massima competizione europea per club per la prima volta.
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fcinter1908 ultimora Finale di Champions – Psg-Arsenal, formazioni UFFICIALI: le scelte di Enrique e Arteta
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Finale di Champions – Psg-Arsenal, formazioni UFFICIALI: le scelte di Enrique e Arteta
Tra pochi minuti Psg e Arsenal scenderanno in campo per la finale di Champions League: le formazioni ufficiali
LE FORMAZIONI UFFICIALI - Di seguito le scelte di Luis Enrique e Mikel Arteta per la finale:
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Nevers, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.
A disposizione: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, L.Hernández, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Zaïre-Emery, Mbaye.
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Kelly; Ødegaard, Saka, Trossard; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.
A disposizione: Kepa, Gabriel Jesus, Eze, Martinelli, J.Timber, Gyökeres, Nørgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman
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