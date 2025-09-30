Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la vittoria dell'Inter contro lo Slavia Praga: "Non ci sono squadre in questo momento superiori alle altre, tante sono ancora con i lavori in corso.
L'Inter sapevamo che le prime 2-3 partite sarebbero state molto difficili: giocare contro l'Udinese, soprattutto in casa, è difficile, andare a Torino è difficile. Dopo sapevamo che avrebbe avuto un certo tipo di partite, e le sta facendo bene, le sta indirizzando nella maniera giusta. Non sono sorpreso da questa ripresa dell'Inter. La finale di Champions, persa male, lascia delle scorie che ti porti dietro ancora per tanto. Loro secondo me stanno facendo le cose per bene".
