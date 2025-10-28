Alla vigilia di Juventus-Udinese, Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa

Gianni Pampinella Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 23:32)

Alla vigilia di Juventus-Udinese, Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico dei friulani crede nel colpaccio dopo aver battuto l'Inter a San Siro. "Credo si possa essere soddisfatti di 12 punti in otto gare. Io guardo sempre avanti e voglio sempre di più. Ma bisogna sempre tenere ben presente la situazione e dove si sta. Domani sarà una gara diversa, dobbiamo confermarci e vedremo come giocheremo".

"Magari ci saranno critiche per la formazione che sceglierò. Dovremo saper soffrire e rendere la vita difficile alla Juve, lavorando molto in fase difensiva e migliorare sul possesso palla. Essere concentrati al 100%. Abbiamo già sorpreso tutti vincendo in trasferta contro l’Inter e siamo pronti a recitare il ruolo di sorpresa".

"A mio avviso non dobbiamo concentrarci troppo sulla Juventus, si trova in questa situazione, capita. Nonostante questo ha grande qualità, obiettivi diversi rispetto a noi, sanno come va nel calcio. Hanno battuto l’Inter in casa, hanno fatto una grande prestazione contro il Real Madrid. Per batterli bisogna essere in una buona giornata, sappiamo cosa ci aspetta. Noi cercheremo di affrontarli in maniera giusta. Se siamo attenti e concentrati possiamo tornare da Torino con punti”.

