Palmeri: “Conte influenza ancora gli arbitri. Avranno paura contro il Napoli perché…”

Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha commentato così le parole di Conte dopo la vittoria sul Lecce

Matteo Pifferi Redattore 28 ottobre - 23:18

Stanno facendo discutere le parole di Antonio Conte nel post partita di Lecce-Napoli. Il tecnico degli azzurri ha lanciato un'altra frecciata a Marotta, questa volta indirettamente senza nominarlo:

"Io penso che sia giusto che siate voi a giudicare quello che è successo. Non è giusto venire qui e lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all'ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri.

Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non condizionino, dipende da chi arrivino. Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo mae facciamo attenzione, non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene".

Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha commentato così le parole di Conte: "Dopo aver influenzato la serenità degli arbitri l’anno scorso invocando i retropensieri, Conte ci riprova quest’anno quasi intimando che il rigore subito (e non segnato) contro il Lecce sia frutto di lamentele.

Così ogni arbitro adesso avrà paura di fischiare contro il Napoli"