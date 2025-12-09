E' arrivato il dato degli spettatori presenti oggi sugli spalti del Meazza per assistere alla sfida tra Inter e Liverpool: ecco quanto comunicato dal club nerazzurro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter-Liverpool, ecco il dato degli spettatori presenti oggi a San Siro
ultimora
Inter-Liverpool, ecco il dato degli spettatori presenti oggi a San Siro
E' arrivato il dato degli spettatori presenti oggi sugli spalti del Meazza per assistere alla sfida tra Inter e Liverpool
Spettatori Inter-Liverpool: 73.892
Settore ospiti: 4.361
© RIPRODUZIONE RISERVATA