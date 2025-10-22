Martorelli: “Inter in grande forma, Napoli arrabbiato. I nerazzurri sanno…”

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato del Napoli a Tuttomercatoweb: "Napoli ad Eindhoven? Una serataccia… dopo l’autogol di Buongiorno non è ammissibile che una squadra di Conte possa prendere gol nel modo in cui l’ha preso”.

Non c'è stata partita... “E’ stato un dominio da parte del PSV, che ha dimostrato più gamba, più energia e voglia. Il Napoli non è entrato più in partita e non ha mai dato la possibilità di poter reagire. E’ stata una serata brutta”.