FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Condò duro: “Va detto, la Juventus ora è alle prese con questo grave problema”

ultimora

Condò duro: “Va detto, la Juventus ora è alle prese con questo grave problema”

Condò duro: “Va detto, la Juventus ora è alle prese con questo grave problema” - immagine 1
“La Juve è alle prese con un grave problema ora e va detto”. Così Paolo Condò sulla squadra di Igor Tudor dopo il ko contro il Real Madrid
Alessandro Cosattini Redattore 

Condò duro: “Va detto, la Juventus ora è alle prese con questo grave problema”- immagine 2
Getty Images

“La Juve è alle prese con un grave problema ora e va detto”. Così Paolo Condò a Sky Sport sulla squadra di Igor Tudor dopo il ko contro il Real Madrid.

Condò duro: “Va detto, la Juventus ora è alle prese con questo grave problema”- immagine 3
Getty Images

La Juventus ha perso infatti 1-0 in Champions League al Santiago Bernabeu, è stato decisivo un gol di Bellingham.

Condò duro: “Va detto, la Juventus ora è alle prese con questo grave problema”- immagine 4
Screen conferenza stampa Juve

“La Juve ha perso le ultime due partite contro Real Madrid e Como e quella prima l’aveva pareggiata 0-0 contro il Milan. Sono così tre partite che la Juve non segna neanche un gol e questo è un grave problema e va detto”. La squadra di Tudor non vince alla sfida contro l’Inter del 13 settembre.

Leggi anche
Martorelli: “Inter in grande forma, Napoli arrabbiato. I nerazzurri sanno…”
Romano svela: “Addio Mancini-Nazionale? Cos’è successo davvero, si percepiva…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA