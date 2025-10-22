“La Juve è alle prese con un grave problema ora e va detto”. Così Paolo Condò a Sky Sport sulla squadra di Igor Tudor dopo il ko contro il Real Madrid.
Condò duro: “Va detto, la Juventus ora è alle prese con questo grave problema”
La Juventus ha perso infatti 1-0 in Champions League al Santiago Bernabeu, è stato decisivo un gol di Bellingham.
“La Juve ha perso le ultime due partite contro Real Madrid e Como e quella prima l’aveva pareggiata 0-0 contro il Milan. Sono così tre partite che la Juve non segna neanche un gol e questo è un grave problema e va detto”. La squadra di Tudor non vince alla sfida contro l’Inter del 13 settembre.
