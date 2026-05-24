Dazn – Inter, a Bologna Chivu ha lasciato le tracce dell’Inter che verrà 

"Il futuro in questo momento è tutto nell'Inter", ha detto il mister. Nell'ultima gara di stagione un po' di prove generali per la prossima stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 maggio - 00:13

L'Inter che verrà. Dall'Inter che è stata e che ha appena vinto due titoli alla squadra che dovrà essere, che sarà. Ancora con Chivu, la rivelazione delle rivelazioni per chi non se l'aspettava proprio un'annata così. Un'annata finita con il double da allenatore, dopo il Triplete vinto, da giocatore, nel 2010.

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Ultima di una stagione fantastica a Bologna, dove un anno fa erano stati solo dolori e nel 2022 altrettanto. Una passeggiata di salute, con lo Scudetto in tasca. Una gara nella quale si è visto qualcosa dell'Inter che sarà: Chivu ha lasciato qualche traccia, spiegano a DAZN.

Perché nella prossima stagione ci sarà sicuramente Dimarco, settimo gol in stagione, una rete su punizione da stropicciarsi gli occhi, lui si è stropicciato la maglia usandola per coprire il pallone a mo di pancia. Dedica speciale di un gol speciale per un altro piccolo Dimarco in arrivo.

"Il falso 10 dell'Inter, l'MVP che mette nel sette la rete numero sette della stagione. Ci sarà un po' di tempo per parlare di eredi. Ma Cocchi, uno dei ragazzi di Chivu, nato nel 2007 - spiega il sito streaming - cresce in fretta".

Ci sarà ovviamente capitan Lautaro che è atteso al Mondiale con l'Argentina di Messi e dopo aver giocato si è goduto il gol di Esposito. "Sa che guarda il futuro dell'Inter", spiega DAZN riferito proprio a Pio.

E chissà che nell'Inter che sarà non ci sarà spazio anche per Diouf: un quasi gol, con un'azione pazzesca, poi ribadito in rete da Esposito e la rete del pari del Bologna. Scatenato. "Una stagione per cercare un posto nell'Inter e due azioni per tenersela stretta". L'assist di Diouf era di Topalovic, altro ragazzo di Chivu, classe 2006. "Il futuro in questo momento è tutto nell'Inter", ha detto Chivu.

Una traccia precisa di quello che verrà. Con conferme che creeranno continuità. Prima le vacanze e poi l'Inter che verrà.

(Fonte: DAZN)