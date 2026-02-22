FC Inter 1908
Costacurta: "L'Inter contro la Juve e contro il Bodo ha sbagliato tanto. È una cosa che…"

Costacurta: “L’Inter contro la Juve e contro il Bodo ha sbagliato tanto. È una cosa che…”

Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha parlato del ritorno dei playoff di Champions tra Inter- Bodo
Pio Esposito Thuram
Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha parlato della prossima gara dell'Inter. I nerazzurri, dopo la vittoria contro il Lecce, sono attesi dal ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt.

Inter Chivu
"Ci sono partite dove non devi sbagliare, l'Inter ha sbagliato tanto. Credo che contro la Juve e contro il Bodo ha sbagliato tanto, è una cosa che non deve ripetere perché affronta una bella squadra che non regalerà niente. A questo livello europeo non bisogna fare errori, la Champions è qualcosa di molto crudele".

