Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha parlato della prossima gara dell'Inter. I nerazzurri, dopo la vittoria contro il Lecce, sono attesi dal ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Costacurta: “L’Inter contro la Juve e contro il Bodo ha sbagliato tanto. È una cosa che…”
ultimora
Costacurta: “L’Inter contro la Juve e contro il Bodo ha sbagliato tanto. È una cosa che…”
Presente negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha parlato del ritorno dei playoff di Champions tra Inter- Bodo
"Ci sono partite dove non devi sbagliare, l'Inter ha sbagliato tanto. Credo che contro la Juve e contro il Bodo ha sbagliato tanto, è una cosa che non deve ripetere perché affronta una bella squadra che non regalerà niente. A questo livello europeo non bisogna fare errori, la Champions è qualcosa di molto crudele".
© RIPRODUZIONE RISERVATA