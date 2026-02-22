FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Cremonese: c’è Koné, fuori Vardy

Il match di questa domenica sera è Roma-Cremonese, alle 20.45 il calcio di inizio: ecco le formazioni ufficiali
Il match di questa domenica sera è Roma-Cremonese, alle 20.45 il calcio di inizio. Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali, ecco tutte le scelte. Nella Roma ci sono Manu Koné e Wesley da titolari, mentre dietro a Malen giocano Zaragoza e Pellegrini. Nella Cremonese a sorpresa fuori Vardy, giocano Bonazzoli e Sanabria in attacco.

ROMA - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, M. Kone, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.

CREMONESE - Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria.

