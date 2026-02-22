Il match di questa domenica sera è Roma-Cremonese, alle 20.45 il calcio di inizio. Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali, ecco tutte le scelte. Nella Roma ci sono Manu Koné e Wesley da titolari, mentre dietro a Malen giocano Zaragoza e Pellegrini. Nella Cremonese a sorpresa fuori Vardy, giocano Bonazzoli e Sanabria in attacco.