Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta. Ma Conte non aveva detto l'opposto?

Redazione1908 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 19:39)

"Il gol del 2-0 annullato è incommentabile. Non c'è nessun fallo o contatto. Io non capisco come l'arbitro faccia a fischiare. Per me non c'è stato nemmeno un controllo al Var, perché il gioco è ripreso subito. È stato imbarazzante: potevamo andare sul 2-0 a Bergamo e la partita sarebbe cambiata. Stiamo vivendo una stagione difficile e piena di infortuni".

A dirlo è Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta.

"Si arriva a fare una partita di questo spessore a Bergamo durante un'annata complicata e poi ci vediamo annullare un gol del genere - insiste Manna a proposito della rete annullata da Chiffi a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund su Hien -. Cosa ci sta a fare il Var? Durante l'anno si possono pareggiare gli episodi, ma questo di oggi è imbarazzante. Ci stiamo giocando la Champions e ci viene annullato un gol del genere. Questo non è giusto e non è calcio: ogni settimana c'è qualcuno che si lamenta. Sul rigore il Var ha richiamato l'arbitro, dopo perché no?"

Smentite totalmente le parole di Conte dopo Napoli-Inter — Era il 25 ottobre quando Conte gonfiava il petto e, dopo Napoli-Inter, tuonava così contro i nerazzurri: "Rigore su Di Lorenzo? Vedi la differenza tra il Napoli e l'Inter. L'Inter manda Marotta, le altre squadre mandano i dirigenti. Per il Napoli vengo io. Una grande squadra deve valutare il perché ha perso, non appellarsi a queste cose. Io non avrei permesso ad un mio dirigente di fare queste considerazioni.

Che venga un presidente a fare queste considerazioni...lasci le cose a chi ha partecipato alla partita. Sminuisce l'allenatore e non va bene. Io non ho mai chiesto ai miei presidenti di fare i papà, mi sono sempre difeso da solo. Ma va bene così, non fa niente".

Quanta acqua è passata sotto i ponti. Oggi il Napoli, in totale crisi di risultati, manda i dirigenti a protestare. Chissà se Conte si lamenterà di papà Manna...