«Ci siamo passati, quando arrivi da una partita come quella di mercoledì diventa dura, difficile reggere fino al 98esimo. Una squadra molto fisica il Bologna». Così Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato la partita dell'Inter contro i rossoblù. «C'è grande entusiasmo in città, che coinvolge davvero tanto i giocatori, sentono questo entusiasmo, sembra che vogliono ricambiare i tifosi», ha aggiunto sulla squadra di Italiano.

«Motivo di grande orgoglio per l'Inter essere qui a giocarsi. Ma in questa fase della stagione tutto diventa fondamentale anche gli ultimi sei minuti di una partita. Ma anche un punto ti cambia il morale. Ora c'è una partita da giocare tra tre giorni (in Coppa Italia col Milan.ndr) e può farti dimenticare questa sconfitta», ha sottolineato ancora Billy. «Le parole di Inzaghi sulla rimessa? Mi sembra una cosa un pochino leggera per attaccarsi. Si lamentano perché se ci fossero stati quei dieci metri la palla poteva non arrivare in area, ci poteva essere differenza, ecco», ha detto a proposito delle parole del tecnico nerazzurro che ha parlato della rimessa "del Bologna battuta 12-13 metri avanti".