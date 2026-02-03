È stato trasferito dall'ospedale di Cremona a quello di Modena il 40enne romagnolo, incensurato, appartenente all'Inter club San Marino trovato dalla polizia in possesso di un petardo e di alcuni fumogeni. Denunciato a piede libero, è accusato di aver lanciato anche il petardo che domenica ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter.