Palmeri: “Oaktree, dove sono i 40 milioni dell’estate? Ora l’Inter rischia di…”

Tancredi Palmeri, giornalista, in un video sul suo canale YouTube, ha commentato così il mancato mercato in entrata dell'Inter
Tancredi Palmeri, giornalista, in un video sul suo canale YouTube, ha commentato così il mancato mercato in entrata dell'Inter a gennaio: "La domanda è: ma dove sono i 40 milioni che aveva in pancia l'estate scorsa? Che fine hanno fatto? Perché qua non è l'accusa ad Ausilio e a Marotta, l'accusa è ad Oaktree. Dove sono sti milioni?

Ci sono sti 40 milioni risparmiati l'estate scorsa e magari si può dire che non si deve spendere per forza tanto per, ce li troviamo in cassa per la prossima estate: forse, l'importante è poi ricordarselo che non ci sono. L'Inter rischia di essersi messa nella stessa posizione in cui si è messo l'anno scorso il Napoli quando girò a vuoto con Garnacho, Saint-Maximin, Adeyemi e poi rimpiazzò col nulla Kvaratskhelia.

L'Inter non è esattamente nella stessa situazione: Luis Henrique non è pessimo ed è un normale rincalzo, Dumfries sappiamo già che tornerà a fine febbraio. Se tu andrai a soffrire per quella roba a destra e andrà inficiato l'obiettivo scudetto, là verrà presentato il conto".

