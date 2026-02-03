Tancredi Palmeri, giornalista, in un video sul suo canale YouTube, ha commentato così il mancato mercato in entrata dell'Inter a gennaio: "La domanda è: ma dove sono i 40 milioni che aveva in pancia l'estate scorsa? Che fine hanno fatto? Perché qua non è l'accusa ad Ausilio e a Marotta, l'accusa è ad Oaktree. Dove sono sti milioni?
Ci sono sti 40 milioni risparmiati l'estate scorsa e magari si può dire che non si deve spendere per forza tanto per, ce li troviamo in cassa per la prossima estate: forse, l'importante è poi ricordarselo che non ci sono. L'Inter rischia di essersi messa nella stessa posizione in cui si è messo l'anno scorso il Napoli quando girò a vuoto con Garnacho, Saint-Maximin, Adeyemi e poi rimpiazzò col nulla Kvaratskhelia.
L'Inter non è esattamente nella stessa situazione: Luis Henrique non è pessimo ed è un normale rincalzo, Dumfries sappiamo già che tornerà a fine febbraio. Se tu andrai a soffrire per quella roba a destra e andrà inficiato l'obiettivo scudetto, là verrà presentato il conto".
