FANTACALCIO – Cremonese-Milan, formazioni UFFICIALI: per Allegri nessun calcolo verso il derby

Le scelte di Nicola e Allegri per il lunch match della 27esima giornata di Serie A
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Una vittoria per tornare a -10 dall'Inter. Il Milan tra poco più di un'ora scenderà in campo per la 27esima giornata di Serie A. I rossoneri saranno ospiti della Cremonese.

Massimiliano Allegri non pensa al derby e manda in campo i diffidati Rabiot, Saelemaekers e Fofana. Dall'altra parte Nicola è a caccia di punti salvezza e riscattare la sconfitta contro la Roma all'Olimpico.

CREMONESE: Audero; Folino, Luperto, Bianchetti; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

