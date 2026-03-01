Una vittoria per tornare a -10 dall'Inter. Il Milan tra poco più di un'ora scenderà in campo per la 27esima giornata di Serie A. I rossoneri saranno ospiti della Cremonese.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora FANTACALCIO – Cremonese-Milan, formazioni UFFICIALI: per Allegri nessun calcolo verso il derby
ultimora
FANTACALCIO – Cremonese-Milan, formazioni UFFICIALI: per Allegri nessun calcolo verso il derby
Le scelte di Nicola e Allegri per il lunch match della 27esima giornata di Serie A
Massimiliano Allegri non pensa al derby e manda in campo i diffidati Rabiot, Saelemaekers e Fofana. Dall'altra parte Nicola è a caccia di punti salvezza e riscattare la sconfitta contro la Roma all'Olimpico.
CREMONESE: Audero; Folino, Luperto, Bianchetti; Zerbin, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao
© RIPRODUZIONE RISERVATA