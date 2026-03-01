Stefano De Grandis , giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così dell'Inter , tornando sull'eliminazione dalla Champions League: "Ho una mia idea: si discute su flop e non flop, io penso che nelle competizioni ad eliminazione diretta si può sbagliare una partita ma non significa sbagliare una stagione.

Dare una valenza ad una sconfitta in un'eliminatoria che valga per un flop stagionale è sbagliato: poi è chiaro che le grandi tipo City e Liverpool hanno una rosa talmente forte che in quelle partite mettono tutto il potenziale, ma sempre una partita puoi sbagliare. E l'Inter dimostra vincendo in campionato continuamente che la squadra c'è, esiste, ha certezze e difficilmente sbaglia il passo".