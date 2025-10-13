Dopo aver superato brillantemnente l'esame Mondiale per Club, l'attaccante si sta ritagliando uno spazio importante all'Inter e in Nazionale

Gianni Pampinella Redattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 13:16)

Il Mondiale per Club è stato il primo vero banco di prova per Francesco Pio Esposito. Il futuro dell'attaccante sembrava segnato con l'Inter pronta a cederlo nuovamente in prestito. Invece le ottime prestazioni e il bisogno di rinnovare l'attacco, hanno spinto il club nerazzurro a puntare su di lui e fin qui i risultati stanno dando ragione all'Inter. Come sottolinea il Corriere dello Sport, ad appena vent’anni insegue già il suo secondo Mondiale. "Finora ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissato, non per fortuna, ma per la grande caparbietà su cui può contare. È un ingrediente che si sposa benissimo con la ricetta che ha in mente Gattuso per raggiungere il traguardo che tutti gli chiedono".

"In questi mesi Esposito ha chiuso un cerchio a tinte nerazzurre. A riaccoglierlo, stavolta ad Appiano Gentile e non più a Interello, sempre Cristian Chivu: motivo in più per sentirsi a casa. L’allenatore rumeno lo aveva lanciato e seguito in tutto il percorso di maturazione, accompagnandolo con grande senso di responsabilità: sapeva di avere tra le mani un diamante destinato a brillare. Ma non era scontato che le cose andassero in un certo modo".

"La differenza l’ha fatta lui stesso, rimboccandosi le maniche e lasciando che il campo emettesse il verdetto insindacabile sulle sue qualità. La crescita esponenziale lo sta portando a proteggere il pallone dagli avversari con la stessa gelosia con cui custodisce l’ambizione in una carriera che può regalargli ancora infinite soddisfazioni. Perché, nonostante sia molto giovane, sembra aver già capito che la vera sfida per chi nasce con un talento come il suo si gioca fuori dal rettangolo verde. Sarà importante non farsi travolgere dal peso delle pressioni, né dall’entusiasmo che sta generando nell’ambiente interista".

(Corriere dello Sport)