Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi dalla tredicesima alla ventiduesima giornata del Campionato 2025/26.
Serie A – Anticipi e posticipi fino alla 22ª giornata: il calendario dell’Inter
L'Inter dopo il derby di andata di domenica 23 novembre alle 20:45 affronterà l'Atletico Madrid in Champions e tornerà in Campionato per la sfida in trasferta contro il Pisa domenica 30 novembre alle 15:00.
Inter-Lecce, gara valida per la 16ª giornata di Serie A si giocherà mercoledì 14 gennaio 2026 alle 20:45 in quanto il 19 dicembre i nerazzurri saranno impegnati nella semifinale della EA SPORTS FC Supercup, che si svolgerà aRiyadh, contro il Bologna.
Definito anche il programma degli ottavi di Coppa Italia, con i nerazzurri in campo il 3 dicembre contro il Venezia a San Siro.
Di seguito date e orari dalla tredicesima alla ventiduesima giornata della Serie A 2025/26:
13ª giornata | domenica 30 novembre 2025, ore 15:00 Pisa vs INTER
Ottavi Coppa Italia | mercoledì 3 dicembre 2025, ore 21:00 INTER vs Venezia
14ª giornata | sabato 6 dicembre 2025, ore 18:00 INTER vs Como -
UCL GIORNATA 6 | martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00 INTER vs Liverpool -
15ª giornata | domenica 14 dicembre 2025, ore 18:00 Genoa vs INTER
Semifinale Supercoppa Italiana | venerdì 19 dicembre, ore 20:00 INTER vs Bologna
17ª giornata | domenica 28 dicembre 2025, ore 20:45 Atalanta vs INTER
18ª giornata | domenica 4 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Bologna 19ª giornata | mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20:45 Parma vs INTER
20ª giornata | domenica 11 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Napoli
*Recupero 16ª giornata | mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Lecce 21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER
UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal -
22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa
UCL GIORNATA 8 | Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund vs INTER
