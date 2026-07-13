L'affare Palestra ha lasciato strascichi pesanti tra Inter e Atalanta. Il giocatore sembrava ormai a un passo dai nerazzurri, ma l'inserimento del Chelsea ha fatto saltare l'affare e i rapporto tra il club di Viale della Liberazione e i bergamaschi si sono raffreddati parecchio.
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Sky – Affare Palestra lascia strascichi con l’Atalanta: Inter cancella la sua partecipazione a…
Il mancato approdo dell'esterno all'Inter ha lasciato strascichi pesanti tra le due società
Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l’avversario dell’Atalanta in occasione del Trofeo Bortolotti, che si svolgerà il 14 agosto, doveva essere l’Inter ma la partecipazione dei nerazzurri è stata cancellata proprio dopo l’affare Palestra. Al posto dell’Inter dovrebbe esserci l’Athletic Bilbao.
(Sky Sport)
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