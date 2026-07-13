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Sky – Affare Palestra lascia strascichi con l’Atalanta: Inter cancella la sua partecipazione a…

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Il mancato approdo dell'esterno all'Inter ha lasciato strascichi pesanti tra le due società
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Palestra

L'affare Palestra ha lasciato strascichi pesanti tra Inter e Atalanta. Il giocatore sembrava ormai a un passo dai nerazzurri, ma l'inserimento del Chelsea ha fatto saltare l'affare e i rapporto tra il club di Viale della Liberazione e i bergamaschi si sono raffreddati parecchio.

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Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti,  l’avversario dell’Atalanta in occasione del Trofeo Bortolotti, che si svolgerà il 14 agosto, doveva essere l’Inter ma la partecipazione dei nerazzurri è stata cancellata proprio dopo l’affare Palestra. Al posto dell’Inter dovrebbe esserci l’Athletic Bilbao.

(Sky Sport)

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