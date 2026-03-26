Michele Criscitiello , direttore di Sportitalia, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter : "Chivu se lo prendi per traghettare un anno, mi va bene: ma se lo prendi, come è nella testa di Marotta sbagliando, per un progetto come Tudor alla Juve, stai perdendo tempo.

L'Inter ha bisogno di cinque rinforzi giusti e un allenatore leader. Chi? Io posso dare i requisiti, deve avere grande esperienza internazionale e che sappia gestire i leader: non posso prendere uno che ha 17 partite in Serie A. Perché non hanno preso De Zerbi? Perché non volevano un uomo forte: la verità è questa. Per me Ausilio-De Zerbi è una coppia perfetta, con Marotta coppia che scoppia".