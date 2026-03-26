Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter: "Chivu se lo prendi per traghettare un anno, mi va bene: ma se lo prendi, come è nella testa di Marotta sbagliando, per un progetto come Tudor alla Juve, stai perdendo tempo.
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fcinter1908 ultimora Criscitiello: “Chivu va bene se traghetta, non può progettare l’Inter. Ecco che allenatore serve”
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Criscitiello: “Chivu va bene se traghetta, non può progettare l’Inter. Ecco che allenatore serve”
Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così del futuro della panchina dell'Inter
L'Inter ha bisogno di cinque rinforzi giusti e un allenatore leader. Chi? Io posso dare i requisiti, deve avere grande esperienza internazionale e che sappia gestire i leader: non posso prendere uno che ha 17 partite in Serie A. Perché non hanno preso De Zerbi? Perché non volevano un uomo forte: la verità è questa. Per me Ausilio-De Zerbi è una coppia perfetta, con Marotta coppia che scoppia".
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