A Cose Scomode, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha detto la sua sul vero fallimento di Simone Inzaghi: e non è Dimarco

Marco Astori Redattore 12 febbraio - 17:34

Intervenuto durante il podcast Cose Scomode, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato così della crescita all'Inter di Piotr Zielinski: "Quello per me è un fallimento di Inzaghi, Più che la gestione dei 60' di Dimarco, il vero fallimento di Inzaghi è la gestione di Zielinski.

Quando era infortunato va bene, ma poche volte gli ha trovato un ruolo preciso. E' un giocatore che a centrocampo fa tutto, ma vede la porta tantissimo: è troppo forte, è lui il vero rimpianto dell'Inter di Inzaghi, poteva dare molto di più".