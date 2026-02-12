Al tavolo del podcast Cose Scomode si discute del rendimento all'Inter di Nicolò Barella, criticato ultimamente anche da diversi tifosi. Così Sandro Sabatini su di lui: "A centrocampo nell'Inter c'è un tema ma spero di sbagliare: per me piano piano l'Inter deve pensare anche a cosa sta succedendo a Barella. E' da un annetto che non è più lui, ma spero di sbagliare".
Sabatini: “Non è più Barella, Inter ci pensi!”. Ma Viviano non ci sta e smonta tutto così
Ma Emiliano Viviano, ex portiere, replica così smontando la narrazione che c'è su di lui: "Secondo me ti sbagli proprio sul fatto che è da un anno che non è Barella, ti sbagli proprio: ci sono dei dati che lo dimostrano.
E' uno dei calciatori che ha le statistiche migliori in Europa come chance create e passaggi progressivi, sono dati e numeri. E' che magari che ora fa la mezzala più di contenimento e ha meno azione offensiva e manca un po' a livello numerico. Poi però l'Inter deve essere brava a ragionare sul futuro".
