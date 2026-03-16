È saltata l'ospitata di Javier Zanetti a Viva el Futbol dopo quanto accaduto sabato a San Siro in Inter-Atalanta. Ma il vicepresidente nerazzurro ha voluto mandare un videomessaggio, trasmesso proprio al Teatro Arcimboldi di Milano.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Salta l’ospitata a Viva el Futbol, Zanetti manda un videomessaggio: le sue parole
ultimora
Salta l’ospitata a Viva el Futbol, Zanetti manda un videomessaggio: le sue parole
È saltata l'ospitata di Javier Zanetti a Viva el Futbol dopo quanto accaduto sabato a San Siro in Inter-Atalanta: il suo videomessaggio
"Ciao a tutti i presenti in teatro, so che siete numerosi. Visto che non abbiamo rilasciato dichiarazioni negli ultimi giorni, mi dispiace tantissimo non essere presente lì con voi. Sono sicuro che non mancherà opportunità per parlare del calcio che piace a noi. Lele (Adani, ndr), Nico (Ventola, ndr) e Antonio (Cassano, ndr) un forte abbraccio di cuore. Buona serata", le parole di Zanetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA