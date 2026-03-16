È saltata l'ospitata di Javier Zanetti a Viva el Futbol dopo quanto accaduto sabato a San Siro in Inter-Atalanta. Ma il vicepresidente nerazzurro ha voluto mandare un videomessaggio , trasmesso proprio al Teatro Arcimboldi di Milano.

"Ciao a tutti i presenti in teatro, so che siete numerosi. Visto che non abbiamo rilasciato dichiarazioni negli ultimi giorni, mi dispiace tantissimo non essere presente lì con voi. Sono sicuro che non mancherà opportunità per parlare del calcio che piace a noi. Lele (Adani, ndr), Nico (Ventola, ndr) e Antonio (Cassano, ndr) un forte abbraccio di cuore. Buona serata", le parole di Zanetti.