Criscitiello: “Ignoranti, lasciate stare Bastoni. Vergara porta 3 punti simulando. Altri da radiare!”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è scagliato contro chi fischia Alessandro Bastoni dopo i fatti di Inter-Juventus
Nel corso del podcast "Cose Scomode", Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è scagliato contro chi fischia Alessandro Bastoni dopo i fatti di Inter-Juventus: "In Italia siamo ridicoli come al solito: continuiamo a fischiare Bastoni perché ha sbagliato l'esultanza, ha fatto la simulazione ma la fanno tutti. Poi perdoniamo cose come giocatori che giocano che sono stati arrestati e che si sono venduti tutte le partite: e quelli non li fischiamo.

Alessandro Bastoni
Bastoni ha sbagliato, ha chiesto scusa, l'avete insultato, avete augurato la morte alla moglie, alla figlia, alla mamma, ma che dovete fare più? Ha sbagliato ed è stato stupido, non doveva esultare ma la simulazione gliela accettiamo perché tutti simulano e continuano tutti a simulare. Due settimane prima lo fa Vergara e porta a casa tre punti per il Napoli.

Bastoni ha sbagliato una cosa e tutta Italia lo fischia come se avesse fatto chissà cosa: in A, B e C ci sono giocatori che dovrebbero essere radiati e neanche li fischiate perché siete ignoranti. Lasciate stare sto Bastoni".

