Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è scagliato contro chi fischia Alessandro Bastoni dopo i fatti di Inter-Juventus

Marco Astori Redattore 10 marzo - 18:29

Nel corso del podcast "Cose Scomode", Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è scagliato contro chi fischia Alessandro Bastoni dopo i fatti di Inter-Juventus: "In Italia siamo ridicoli come al solito: continuiamo a fischiare Bastoni perché ha sbagliato l'esultanza, ha fatto la simulazione ma la fanno tutti. Poi perdoniamo cose come giocatori che giocano che sono stati arrestati e che si sono venduti tutte le partite: e quelli non li fischiamo.

Bastoni ha sbagliato, ha chiesto scusa, l'avete insultato, avete augurato la morte alla moglie, alla figlia, alla mamma, ma che dovete fare più? Ha sbagliato ed è stato stupido, non doveva esultare ma la simulazione gliela accettiamo perché tutti simulano e continuano tutti a simulare. Due settimane prima lo fa Vergara e porta a casa tre punti per il Napoli.

Bastoni ha sbagliato una cosa e tutta Italia lo fischia come se avesse fatto chissà cosa: in A, B e C ci sono giocatori che dovrebbero essere radiati e neanche li fischiate perché siete ignoranti. Lasciate stare sto Bastoni".