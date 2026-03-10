FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, quanto pesa l’assenza di Lautaro: tutte le differenze senza il Toro

ultimora

Inter, quanto pesa l’assenza di Lautaro: tutte le differenze senza il Toro

Inter, quanto pesa l’assenza di Lautaro: tutte le differenze senza il Toro - immagine 1
L'argentino spera di tornare prima possibile a disposizione del suo allenatore per aiutare la squadra nel momento decisivo
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Quanto manca all'Inter il suo capitano? Tanto, da diverse prospettive. Lo conferma anche il focus proposto da Sport Mediaset quest'oggi con il confronto tra quello che è accaduto fino al momento dell'infortunio dell'argentino e il rendimento da lì in avanti. Questa l'analisi:

Inter Lautaro
Getty Images

"C'è un'Inter con o senza Lautaro Martinez, ma non solo a livello realizzativo. Conta anche l'atteggiamento, perché dal momento del suo infortunio in Norvegia la 'garra' si è un po' persa: in cinque partite appena due vittorie, oltre a due sconfitte e un pareggio. L'attacco ha smesso di produrre gol: l'ultimo di una punta è quello di Pio Esposito al Bodo all'andata. Bonny non segna da un mese abbondante, Thuram da un mese spaccato".

Leggi anche
Derby, furia Doveri con l’Inter dopo la fine: “Non venite, andate via! Conto fino a...
Milan-Inter, gol Carlos Augusto: la Ref CAM svela cos’ha detto Doveri dopo il fischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA