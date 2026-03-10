Inter, quanto pesa l’assenza di Lautaro: tutte le differenze senza il Toro

Quanto manca all'Inter il suo capitano? Tanto, da diverse prospettive. Lo conferma anche il focus proposto da Sport Mediaset quest'oggi con il confronto tra quello che è accaduto fino al momento dell'infortunio dell'argentino e il rendimento da lì in avanti. Questa l'analisi:

"C'è un'Inter con o senza Lautaro Martinez, ma non solo a livello realizzativo. Conta anche l'atteggiamento, perché dal momento del suo infortunio in Norvegia la 'garra' si è un po' persa: in cinque partite appena due vittorie, oltre a due sconfitte e un pareggio. L'attacco ha smesso di produrre gol: l'ultimo di una punta è quello di Pio Esposito al Bodo all'andata. Bonny non segna da un mese abbondante, Thuram da un mese spaccato".