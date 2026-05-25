Nel suo editoriale di oggi, all'indomani dell'ultimo turno di Serie A, Michele Criscitiello ha dato i voti a tutte le squadre del nostro campionato. Voto molto alto per l'Inter, in grado di conquistare sia lo scudetto che la Coppa Italia. Il direttore di Sportitalia ha infatti assegnato un 9 alla squadra di Cristian Chivu. Questa la motivazione che accompagna il voto ai nerazzurri:

"Chi vince ha sempre ragione. Nell’anno del rilancio arrivano scudetto e Coppa Italia. Chivu ha ragione e i trofei gliene danno atto. Avversari deboli e poco strutturati. Champions pessima. In Italia non ha rivali. Ora serve un mercato top per un parziale cambio generazionale. Marotta ha vinto la scommessa Chivu".