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fcinter1908 ultimora Criscitiello: “Inter da 9, Marotta ha vinto una scommessa. In Italia non ha rivali”
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Criscitiello: “Inter da 9, Marotta ha vinto una scommessa. In Italia non ha rivali”
Il giudizio sulla stagione dei nerazzurri da parte del direttore di Sportitalia nell'editoriale di oggi
Nel suo editoriale di oggi, all'indomani dell'ultimo turno di Serie A, Michele Criscitiello ha dato i voti a tutte le squadre del nostro campionato. Voto molto alto per l'Inter, in grado di conquistare sia lo scudetto che la Coppa Italia. Il direttore di Sportitalia ha infatti assegnato un 9 alla squadra di Cristian Chivu. Questa la motivazione che accompagna il voto ai nerazzurri:
"Chi vince ha sempre ragione. Nell’anno del rilancio arrivano scudetto e Coppa Italia. Chivu ha ragione e i trofei gliene danno atto. Avversari deboli e poco strutturati. Champions pessima. In Italia non ha rivali. Ora serve un mercato top per un parziale cambio generazionale. Marotta ha vinto la scommessa Chivu".
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