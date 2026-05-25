Serie A, Palestra del Cagliari è il giocatore più veloce del campionato

È Marco Palestra il calciatore che, considerando gli sprint (le corse sopra i 25 km/h), ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato

È Marco Palestra il calciatore che, considerando gli sprint (le corse sopra i 25 km/h), ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: in virtù di questo, l'esterno del Cagliari ha ricevuto il premio Frecciarossa Speed Award.