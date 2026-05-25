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fcinter1908 ultimora Serie A, Palestra del Cagliari è il giocatore più veloce del campionato
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Serie A, Palestra del Cagliari è il giocatore più veloce del campionato
È Marco Palestra il calciatore che, considerando gli sprint (le corse sopra i 25 km/h), ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato
È Marco Palestra il calciatore che, considerando gli sprint (le corse sopra i 25 km/h), ha tenuto la velocità media più alta nel corso del campionato di Serie A Enilive 2025/2026: in virtù di questo, l'esterno del Cagliari ha ricevuto il premio Frecciarossa Speed Award.
Il calciatore lombardo si impone con una media di 27,96 Km/h, superando l'attaccante del Napoli Hojlund (27,92 Km/h) e il difensore della Fiorentina Dodò (27,77 Km/h).
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