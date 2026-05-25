Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Dimarco ritorna ad Ascoli: in tribuna per assistere alla semifinale playoff contro il Catania
ultimora
Dimarco ritorna ad Ascoli: in tribuna per assistere alla semifinale playoff contro il Catania
Ospite d'eccezione allo stadio Cino e Lillo Del Duca, che ha potuto riabbracciare l'esterno sinistro dell'Inter
Ospite d'eccezione allo stadio Cino e Lillo Del Duca, in occasione di Ascoli-Catania, semifinale di andata dei playoff di Serie C: ad assistere al match c'era anche Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, che disputò 15 partite in Serie B con la maglia bianconera nella seconda parte della stagione 2015/16.
Il club marchigiano ha potuto riabbracciare il suo ex calciatore: "All'apice della carriera, con il mondo del calcio ai suoi piedi… ma con lo sguardo sempre rivolto alle proprie radici. Bentornato ad Ascoli, Federico Dimarco! Perché i grandi campioni non dimenticano mai da dove sono partiti!".
© RIPRODUZIONE RISERVATA