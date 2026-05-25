Ospite d'eccezione allo stadio Cino e Lillo Del Duca, che ha potuto riabbracciare l'esterno sinistro dell'Inter

Ospite d'eccezione allo stadio Cino e Lillo Del Duca, in occasione di Ascoli-Catania, semifinale di andata dei playoff di Serie C: ad assistere al match c'era anche Federico Dimarco , esterno sinistro dell'Inter, che disputò 15 partite in Serie B con la maglia bianconera nella seconda parte della stagione 2015/16.

Il club marchigiano ha potuto riabbracciare il suo ex calciatore: "All'apice della carriera, con il mondo del calcio ai suoi piedi… ma con lo sguardo sempre rivolto alle proprie radici. Bentornato ad Ascoli, Federico Dimarco! Perché i grandi campioni non dimenticano mai da dove sono partiti!".