"Siamo alle solite. Il problema non è La Penna: lui è un arbitro scarso, può allenare al massimo in Serie B. Il problema è Rocchi, arbitro incapace e designatore pessimo. La designazione di La Penna per Inter-Juventus è indecente. Open VAR ha distrutto Rocchi, perché deve sempre giustificare tutti gli errori fatti da lui e dagli arbitri. Bastoni? Sbaglia una sola cosa: l'esultanza, non si fa. Fai quello che devi fare, poi basta. E' un professionista che viene pagato tanti soldi, gioca per l'Inter e la Nazionale. Non si esulta, né per un autogol clamoroso, né per l'espulsione di un avversario".