Criscitiello: “La Penna scarso, Rocchi arbitro indecente e designatore pessimo. Bastoni…”

Nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, Michele Criscitiello ha attaccato duramente la classe arbitrale
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, Michele Criscitiello ha attaccato duramente la classe arbitrale dopo gli episodi dell'ultimo turno di Serie A, a cominciare dal direttore di gara di Inter-Juventus La Penna:

"Siamo alle solite. Il problema non è La Penna: lui è un arbitro scarso, può allenare al massimo in Serie B. Il problema è Rocchi, arbitro incapace e designatore pessimo. La designazione di La Penna per Inter-Juventus è indecente. Open VAR ha distrutto Rocchi, perché deve sempre giustificare tutti gli errori fatti da lui e dagli arbitri. Bastoni? Sbaglia una sola cosa: l'esultanza, non si fa. Fai quello che devi fare, poi basta. E' un professionista che viene pagato tanti soldi, gioca per l'Inter e la Nazionale. Non si esulta, né per un autogol clamoroso, né per l'espulsione di un avversario". 

"La lite all'intervallo? Se sei in Serie D o C non hai altri mezzi e si può fare, ma se sei in Serie A no, e se sei la Juventus sei stupida. Con 300 telecamere, se lo fai sei scemo. Marotta e Chivu hanno sbagliato comunicazione".

(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)

