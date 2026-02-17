Nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, Michele Criscitiello ha attaccato duramente la classe arbitrale dopo gli episodi dell'ultimo turno di Serie A, a cominciare dal direttore di gara di Inter-Juventus La Penna:
Criscitiello: “La Penna scarso, Rocchi arbitro indecente e designatore pessimo. Bastoni…”
"Siamo alle solite. Il problema non è La Penna: lui è un arbitro scarso, può allenare al massimo in Serie B. Il problema è Rocchi, arbitro incapace e designatore pessimo. La designazione di La Penna per Inter-Juventus è indecente. Open VAR ha distrutto Rocchi, perché deve sempre giustificare tutti gli errori fatti da lui e dagli arbitri. Bastoni? Sbaglia una sola cosa: l'esultanza, non si fa. Fai quello che devi fare, poi basta. E' un professionista che viene pagato tanti soldi, gioca per l'Inter e la Nazionale. Non si esulta, né per un autogol clamoroso, né per l'espulsione di un avversario".
"La lite all'intervallo? Se sei in Serie D o C non hai altri mezzi e si può fare, ma se sei in Serie A no, e se sei la Juventus sei stupida. Con 300 telecamere, se lo fai sei scemo. Marotta e Chivu hanno sbagliato comunicazione".
(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)
