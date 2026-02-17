"Rocchi? Lo vedo molto confuso. Dice che i giocatori devono aiutare, ma qui ognuno pensa per sé. Sabato l'unico che ha provato a fregare l'arbitro è stato Bastoni, mentre ce n'è stato un altro, Kalulu, che ha provato a dargli una mano, dicendo di non aver fatto nulla, ma La Penna non l'ha voluto nemmeno ascoltare. Ma di che parliamo. Collina e gli arbitri stanno per commettere un errore, visto che vogliono introdurre il VAR sulla seconda ammonizione, ma serve per tutte le ammonizioni: anche la prima di Kalulu non c'era, non può finire nel dimenticatoio".

"Bastoni? Sono passate 48 ore, non si è ancora scusato. Mi ricordo che all'Inter Hodgson mi diceva: 'Voi italiani confondete l'intelligenza con la furbizia'. Va bene essere furbi, ma la furbizia ha un limite. Non si può giustificare sempre tutto, non può passare il messaggio che nel calcio vince chi frega. Mi rivolgo a Viviano e a tutti quelli che dicono che bisogna giocar bene per vincere: ci avete rotto i coglioni dicendoci che bisogna giocar bene, che bisogna dominare, e ora mi venite a dire che bisogna fregare? Ma che bisogna fare per vincere? Le parole di Chivu? Ha sbagliato a fare il fenomeno il giorno prima. Secondo me, dopo la partita doveva per forza fare così per proteggere il suo calciatore che si sentiva sotto attacco".