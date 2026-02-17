Al podcast "Balla col Tir", Stefano Sorrentino, ex portiere, è tornato così su Alessandro Bastoni e i fatti di Inter-Juventus

Intervenuto al podcast "Balla col Tir", Stefano Sorrentino, ex portiere, è tornato così su Alessandro Bastoni e i fatti di Inter-Juventus: "Non c'è un calciatore che non abbia o simulato o accentuato: sta nell'indole del calciatore.

Bastoni per carità ha sbagliato ma lo stanno massacrando troppo: perché sennò poi tiriamo fuori Muntari, Ronaldo-Iuliano e Pjanic. Non se ne esce più. Chiellini lo conosco bene: in un Chievo-Juve io mi scontro con Ronaldo e resto a terra senza i sensi.

Loro dopo un po' fanno gol e lui esulta tranquillamente con me svenuto per terra. Ma ci sta nella foga della partita, siamo stati uomini di campo: tutti possiamo aver fatto cose non bellissime. Bene la foga di chi sta in campo, ma quando sei un dirigente, tutti devono fare un passo indietro".