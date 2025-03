Criscitiello: “A Napoli non tutti vogliono Scudetto. Inzaghi, solo tre errori”

“ L’Inter potrebbe vincere il secondo tricolore consecutivo la squadra di Inzaghi è la più completa, c'era la speranza per i non interisti di un'Inter distratta dalla Champions. Ma Inzaghi sta dimostrando di avere grandi qualità e di volere questo tricolore. Invece a Napoli non tutti vogliono lo scudetto. A Napoli ci sono da un lato Conte e i suoi ragazzi i tifosi sono straordinari e continuano a spingere, però De Laurentiis è stato abbastanza chiaro, non con le parole ma con i fatti». Così sul canale youtube di SportItalia, il direttore della rete, Michele Criscitiello ha parlato della lotta scudetto soffermandosi appunto in particolare sia sulla squadra azzurra che su quella nerazzurra.

A proposito della formazione di Conte, Criscitiello ha sottolineato: «A gennaio la rosa, che era stata rinforzata bene in estate, ma quando perdi Kvara e poi pure Neres, in quel momento il Napoli ha cominciato a non fare più risultato. Il popolo napoletano ha capito che De Laurentiis era più interessato ad una posizione in CL che non allo scudetto. Altrimenti gli incassi fatti con i soldi di Kvara si poteva fare un passo in più chiesto da Conte. Il tecnico non è soddisfatto di come il Napoli si sia mosso e le cose le conosce. Lui è stato strapagato perché De Laurentiis era comunque ormai alle corde dopo un'annata orribile. Conte a Venezia ha sprecato un patrimonio, ma non per colpa sua, ma per colpa dei segnali arrivati dalla proprietà che lo Scudetto lo vuole a chiacchiere e non con i fatti».