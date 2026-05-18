Il Real Madrid ha annunciato l'addio a fine stagione del suo iconico capitano, Dani Carvajal, 34 anni, dopo oltre vent'anni trascorsi nel club

Matteo Pifferi Redattore 18 maggio 2026 (modifica il 18 maggio 2026 | 16:16)

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Il Real Madrid ha annunciato l'addio a fine stagione del suo iconico capitano, Dani Carvajal, 34 anni, dopo oltre vent'anni trascorsi nel club, di cui 13 con la prima squadra. "Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto a una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale", si legge in un comunicato.

Frenato da ripetuti infortuni dal 2024, l'attuale capitano del Real Madrid è una delle leggende e dei simboli del gigante spagnolo. A 34 anni lascerà il Real Madrid come uno dei giocatori più titolati nella storia del calcio, con 27 trofei tra cui sei Champions League, quattro titoli della Liga e due Coppe del Re.

Nazionale spagnolo (52 presenze), campione d'Europa nel 2024, ha disputato domenica la sua 450/a partita con la maglia dei Blancos. Ha trascorso una stagione al Bayer Leverkusen tra il 2012 e il 2013. Carvajal sarà omaggiato durante l'ultima partita della stagione, sabato prossimo allo stadio Santiago Bernabeu contro l'Athletic Bilbao.